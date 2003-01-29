Schlecht, schlechter . . . gut

Wolfgang Fuchs, Sendungsverantwortlicher des "ORF-Report", ist ein hochqualifizierter Journalist. In der Rolle des TV-Präsentators aber hat er sich nie so richtig wohl gefühlt. Nun hat man daraus die Konsequenzen gezogen: Laut ORF-Aussendung moderiert ab sofort Claudia Reiterer, die ihren Chef ja in der Vergangenheit schon mehrfach vertreten hat, das dienstags um 21.05 Uhr in ORF 2 ausgestrahlte Magazin. Fuchs will sich künftig auf seine Aufgabe als Sendungsverantwortlicher konzentrieren und wird auch verstärkt Interviews führen und Beiträge gestalten. - Eine weitere Fehlbesetzung bleibt bis auf weiteres hingegen bestehen: Stefan Gehrer ist ein stocksteifer, trockener, auch rhetorisch nicht überzeugender Nachrichten-Sprecher, der sich bei seinen bisherigen Einsätzen in der "ZiB 1" um 19.30 Uhr kaum entfalten konnte. Brav und angestrengt-bemüht liest er die Meldungen ab, persönliche Farbe (wie sie etwa seine Kollegen Gerald Gross oder Armin Wolf vermitteln), Witz oder auch nur einen Funken Ausstrahlung vermisst man schmerzlich. Aber vielleicht kommt noch eine Wende - und er taut etwas auf.



Dass erbärmliche Leistungen auch ihren Reiz haben und sogar Kultstatus erlangen können, das bewies der US-Regisseur Ed Wood, der als "schlechtester Regisseur" in die Geschichte einging. arte zeigte bereits am Montagabend eine Filmbiographie dieses tragikomischen Helden aus Hollywood - mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Heute steht um 22.25 Uhr, ebenfalls auf arte, sein Sience-Fiction-Film "Plan 9 aus dem Weltall" (Plan 9 from Outer Space) auf dem Programm: So schlecht, dass er schon wieder gut ist.