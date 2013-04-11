Schluss mit dem Kasperltheater

Wer geglaubt hat, bei Formel-1-Piloten hat man es mit gestandenen Männern zu tun, die nichts so leicht erschüttert, dem wird von Sebastian Vettel und Mark Webber gerade eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen: Da schmollt der eine trotzig wie ein kleines Kind, dem man den Teddybären weggenommen hat, weil der andere halt schneller war, der Sieger wiederum reagiert in klassischer Ätschi-Bätsch-Manier: Nachdem der Rennstall Vettels Ignorieren der Stallorder im Nachhinein legitimiert und dem Dreifachweltmeister ein bisserl das Goderl gekratzt hat, legt der nun nach: Webber hätte den Sieg eh nicht verdient gehabt, meinte er nun, und Hilfe von dessen Seite brauche er auch nicht. "Um ganz ehrlich zu sein, gab es nie Unterstützung von ihm." Das mag stimmen oder nicht, sollte man aber in jedem Fall intern klären. Dass Vettel nun, da Webber seinen Grant zumindest nicht mehr mit der Öffentlichkeit teilen will ("Wir müssen das hinter uns lassen"), nachlegt, ist nicht nur unnötig, sondern auch rufschädigend für das eigene Team. Red Bull täte gut daran, dem Treiben Einhalt gebieten. Denn wie immer man zum Thema Stallorder und der um sich greifenden Red-Bullisierung steht: Vettel und Webber sind letztlich Angestellte ihrer Firma. Und die hat sich dieses Kasperltheater nicht verdient.