Schmid: Draxler wird bleiben

Die kolportierten Ablösegerüchte über den ÖBB-Generaldirektor Helmut Draxler wies Infrastrukturminister Michael Schmid gestern in Wien zurück: "Draxler ist ein profunder Kenner der Situation." Jene Mutmaßungen, wonach Draxler durch den früheren Verteidigungsminister Helmut Krünes in der rot-blauen Koalition (1983-1986) ersetzt werden soll, wollte Schmid nicht bestätigen. Zwar sei Draxler nicht immer mit dem Shareholder oder allen politischen Vertretern einer Meinung, dennoch kann sein angeblicher Wechsel in die Autoindustrie ausgeschlossen werden.



Über die Neubesetzung des ÖBB Aufsichtsrates hüllt sich Schmid noch in Schweigen. Erst nach Absprache mit Koalitionspartner ÖVP werde er Namen bekannt geben. Als neuer der vier zukünftigen Aufsichtsräte wird der Grazer Transportunternehmer Rodolphe Schoettel gehandelt. Obgleich Schmid seine Ernennung nicht bestätigte, meinte er, dass Schoettels Position als Transportunternehmer mit jener des ÖBB-Aufsichtsrats durchaus vereinbar wäre.



Abgelöst werden soll - laut Wirtschaftsblatt - neben dem Aufsichtsratspräsident und früheren Ankerbrot-Eigentümer Helmut Schuster, auch Ex-Verkehrsminister Rudolf Streicher und CA-Chef Erich Hampel.