Schmidt gesteht Liebe zu Europa

Dieses Europa biete von allen Möglichkeiten "die größte Chance für ein dauerhaftes Friedensprojekt, Solidarität, Grundrechtsstandards und für mehr Lebensqualität für möglichst viele



Menschen", dafür müsse man kämpfen, betonte Schmidt.



Erneut scharfe Kritik übte Schmidt an den Praktiken, die zum Tod des nigerianischen Schubhäftlings Marcus O. geführt haben. Wenn es stimme, daß diese Praktiken "in ganz Europa Gang und Gäbe



sind", so müsse dies zu einem "gemeinsamen Aufschrei" führen.



Bezugnehmend auf die NATO-Luftangriffe gegen Jugoslawien hätte laut Schmidt "eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik das Ärgste verhindern können". Das Instrument dieser wäre die WEU mit einem



Europaheer.



Spitzenkandidat Strohmayer erklärte, die Frage "NATO oder Neutralität?" sei falsch und zeuge von einem "reduzierten Denken". Die Zukunft liege in einem gemeinsamen europäischen



Sicherheitskonzept. Weiters betonte der Wirtschaftsexperte, daß die Wirtschaft Arbeitsplätze schaffe und nicht die Politik. Letztere könne nur die Rahmenbedingungen schaffen. Die derzeitige Regierung



würde niedrigere Benzin- und Strompreise verhindern, so Strohmayer, und kritisierte die Koalition als "Regierung der Bremser und Schläfer".



Die Listenzweite, Martina Gredler, will vor allem für Gleichberechtigung kämpfen, die sich "auch in Brüssel noch nicht durchgesetzt hat" und geht mit dem Motto "You win, when you believe" in den



Wahlkampf.