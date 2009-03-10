Schmied: Zwei Jahre lang zwei Stunden mehr

Sie würde dann "sogar noch einen Schritt weiter gehen", meinte die Ministerin und eine solche Befristung an ein neues neues Dienst- und Besoldungsrecht ankoppeln. Letzteres solle "uns auch ein bischen wegbringt von dem Denken in Stunden und Minuten".



Entwicklung eines neuen Dienstrechts



Das neue Dienstrecht könnte in den zwei Jahren der Befristung entwickelt werden. Dies sei "durchaus" als Angebot an die Standesvertretung der Lehrer zu verstehen, sagte sie auf eine entsprechende Frage.



Der Vorschlag, dass die Lehrer die Ausweitung der Unterrichtsverpflichtung um zwei Stunden auf zwei Jahre bedingt aktzeptieren, kam ursprünglich vom Erziehungswissenschaftler Karl-Heinz Gruber. Auch er hatte vergangene Woche gemeint, in diesen beiden Jahren müsse mittel- bis langfristig "die gesamte Arbeitszeit der Lehrer neu definiert werden" - Stichwort "Globalverpflichtung". (APA)