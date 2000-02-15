Schmutzige Tricks im US-Wahlkampf

Gemeinheiten gehören wie Fähnchen und Luftballons zu jeder US-Wahlkampagne. Wehe dem, der sich nicht rechtzeitig wehrt, wie der Demokrat Bill Bradley erfahren musste. Besser gleich zurückschießen,



denkt sich der republikanische Herausforderer John McCain.



Besonders rau ist das Klima derzeit zwischen McCain und dem republikanischen Spitzenreiter George W. Bush: Seit Bush die Vorwahlen in New Hampshire haushoch an McCain verlor, hat er die



Samthandschuhe ausgezogen.



Im US-Bundesstaat South Carolina, wo in einer Woche die nächste wichtige Etappe der republikanischen Vorwahlen stattfindet, ist ganz offensichtlich auch plumpe Wählermanipulation im Gange. Der



Meinungsforscher Dick Bennett stellte fest, dass 60 Prozent der 600 Wähler, die er regelmäßig befragt, von vermeintlichen Umfrage-Instituten mit bösartigen Informationen über McCains Privatleben



belästigt wurden.



Unfaire Angriffe seien zwar nicht schön, aber sie funktionierten oft, vor allem wenn sie nicht zu platt seien, gibt Stephen Wayne von der Georgetown-Universität in Washington zu bedenken. Es sei



nicht einmal bewiesen, dass negative Fernsehspots die Bürger vom Wählen abschreckten, meint der Politologe Allan Lichtman. 1988 war die Wahlbeteiligung besonders hoch, obwohl der Wahlkampf zu



den schmutzigsten der US-Geschichte gehörte.



Alles deutet darauf hin, dass auch Al Gore vor nichts zurückschrecken wird, um Clinton zu beerben. Sein Rivale Bradley zierte sich wochenlang, sich gegen die Attacken des Vizepräsidenten zu wehren,



und geriet damit dramatisch in den Rückstand.



Historisch gesehen sind derartige Konfrontationen vergleichsweise harmlos. Im Jahr 1800 ging es da noch ganz anders zu. Damals wurde der Kandidat Thomas Jefferson, einer der Verfassungsväter der USA,



mit der Parole angegriffen: "Wenn Jefferson gewählt wird, werden Mord, Raub, Vergewaltigung, Ehebruch und Inzest offen gelehrt und praktiziert." 1884 wiederum war Grover Clevelands uneheliches Kind



das Thema von Wahlkampfplakaten. Sie zeigten ein weinendes Kind und die Worte: "Mama, wo ist der Papa?".



Der Milliardär Donald Trump wird nicht in das Rennen um das Amt des US-Präsidenten einsteigen. Trump war als Kandidat der Reform-Partei des Milliardärs Ross Perot gehandelt worden. Er meint aber,



dass die Reform-Partei zu zersplittert ist, um einen Präsidentschaftskandidaten unterstützen zu können.