Schmutziger Fußball

Und noch was gab er zum Besten: "Ich hab gedacht, wenn wir erwischt werden, setzen wir uns zusammen und einigen uns." Warum glaubt er das? War das üblich? Die Selbstverständlichkeit dieser Finanztricks lässt darauf schließen, dass eine Passt-scho-wird-eh-wurscht-sein-Mentalität in der Liga sehr ausgeprägt war und da und dort noch immer ist. Warum hat sich noch kein Klub- oder gar Ligavertreter entrüstet über diese Usancen von einst zu Wort gemeldet?