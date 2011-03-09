Schnell in Haft

Für alle, die es am Faschingsdienstag mit dem ORF lustig haben wollten, gab es nicht viel zu lachen. Denn die vermutlich lustigste Übertragung des Jahres, der "Villacher Fasching" auf ORF2, war wie gewohnt - eher zum Einschlafen. "Lei, Lei" und "Tschüss" wurde kurzer Prozess gemacht. Am Tag der Narren wird der Humor ohnehin meist zu Grabe getragen. Doch ORF sei Dank musste man nicht in der Ferne schweifen. Denn ORF1 zeigte die dienstägliche Krimi-Reihe "Schnell ermittelt" und diesmal wurde es richtig spannend. Kommissarin Angelika Schnell, hervorragend gespielt von Ursula Strauss, gerät selbst unter Mordverdacht. Sie wird von ihrem sonst so gutmütigen Kollegen Franitschek, gespielt von Wolf Bachofner, verraten. Sie hat sich mit einem Serien-Mörder eingelassen und nun scheint sie irgendjemand hineinlegen zu wollen. Oder wird sie wirklich allmählich verrückt?