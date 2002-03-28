Schnell weg mit altem Münzgeld

Nur noch bis 31. März können die "Ö 3 Wundertüten", mit denen altes Kleingeld zu Gunsten der österreichischen Hilfsaktion "Licht ins Dunkel" gesammelt wird, an den österreichischen Postämtern abgegeben werden. Akzeptiert werden bei der Sammlung auch ausländische Münzen und Scheine.



"Aktion Kleingeld"



In vielen Pfarren in allen Bundesländern wurde der Opferstock ebenfalls bis zum 31. März zur Sammelstelle für die "Aktion Kleingeld" umfunktioniert. Diese Aktion wird von "Sei so frei" der Katholischen Männerbewegung, von "Jugend Eine Welt", Don Bosco Austria und der Missions Verkehrs Arbeitsgemeinschaft MIVA getragen, das Geld kommt Entwicklungshilfeprojekten zu Gute.



http://www.lichtinsdunkel.orf.at http://www.kleingeld.at