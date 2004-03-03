Schneller als der Markt

Dies erläutert Alfred Pufitsch, Colts Österreichchef, am Dienstag vor Journalisten. Trotz schwieriger Marktbedingungen hat die Österreichtochter des laut eigener Definition "paneuropäischen Businessproviders" hierzulande 2003 einen Umsatz von 37 Mill. Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 15% gegenüber 2002. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war 2003 erstmals positiv, ebenso wie das operative Betriebsergebnis und der Free-Cashflow.



Colt betreibt in Österreich ein Glasfasernetz in der Länge von 149 Kilometern, dessen Ausbau weitgehend abgeschlossen ist. Derzeit sind 200 Gebäude und 425 Kunden direkt an die Colt-Infrastruktur angeschlossen. Mit 48 neuen Kunden konnte Colt seine gesamte Kundenzahl (872) um 12% steigern. Das Unternehmen ist auf Großkunden spezialisiert.



Für 2004 sieht Pufitsch die größten Chancen für Colt im Bereich IP-VPNs (virtuelle private Netzwerke auf Basis des Internet-Protokolls). Dieses Angebot soll in Österreich und auch in Osteuropa ausgebaut werden.