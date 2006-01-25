Schneller, wilder, sicherer - teurer

+++ 120 Aussteller und 600 Maschinen. | Naked-Bikes und Geländemaschinen stark im Trend. | Erwartet werden 50.000 Besucher. | Mopeds und Roller contra PS-Giganten.
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Wien. Wenn die "Bike" morgen, Donnerstag, nach ihre Pforten öffnet, ist der Nachholbedarf groß: Zwei Jahre musste Wien ohne die größte Motorradmesse Österreichs auskommen. Dabei war gerade das Jahr 2005 besonders reich an teils bahnbrechenden Neuerungen und Trends am Sektor Zweirad: Etwa mit den 170 PS-Reihenmotor-Giganten von BMW oder den neuen V-Rod-"Porsche-Harleys" - um nur zwei der Interessantesten zu nennen.
Vergaser & Einspritzer
Wer die Münchener EICMA-Messe im November beobachtete, weiß, dass es heuer in diesem Stil weiter geht: Etwa mit der neuen Triumph Rocket III., die satte 2,3 Liter Hubraum aufweist. Schneller, stärker, wilder, aber auch sicherer, hochwertiger - und natürlich immer teurer. Kaum noch eine Maschine, die ohne Flüssigkeitskühlung oder Benzineinspritzung auskommt - selbst bei Anachronisten wie Harley Davidson werden die Vergaser knapp.
Daneben halten ABS und Bordcomputer Einzug ins einspurige Serien-Innenleben, von Honda-Varadero bis BMW K 1200 S. Da darf man sich über Preise zwischen 10.000 und 18.000 Euro pro Gerät nicht wundern. Selbst der wieder auferstandene Tschechen-Import Jawa 650 kostet bereits respektable 4500 Euro.
Cafe& Couch-Racer
Aber nicht nur reine Kraftpakete wie die erwähnten BMW 1200er oder die Honda 1000 "Fireblade", die eigentlich auf die Rennbahn gehören, erleben eine Renaissance: Den sogenannten "Naked Bikes", Couch- oder Cafe-Racern wird eine große Zukunft prophezeit: Harley-Österreich-Chef Ferdinand Fischer etwa spricht von 60-prozentigen Zuwachsraten bei den bulligen "Buell"-Modellen aus USA. Kein Wunder, gelten doch vor allem kompakte Zweiräder als ideale Antwort auf die verstauten Stadtstraßen.
Mit der auch in diese Kategorie fallenden neuen MT-0S könnte Yamaha heuer der große Wurf gelungen sein: Ein bestechend formschönes, wenn auch beifahreruntaugliches Krad mit einem starken 1670 ccm V-Twin Triebwerk. Das Zauberwort heißt, wie auch bei H-D und Buell: üppiges Drehmoment.
Gatschhupfer & Mopeds
Auch die "Gatschhupfer"-Fraktion erfreut sich dank immer ausgereifterer Technik ungebrochener Beliebtheit: BMW etwa meldete im Vorjahr Verkaufsrekorde mit der 1200 GS - die neue "Adventure" könnte den Trend heuer fortsetzen. Ob Kawasaki (mit der ER-6n) oder Honda (mit der Varadero ABS) mithalten können, wird sich zeigen.
Die wirklich starken Zuwächse am Markt mit satten 28 Prozent Verkaufssteigerung erreichten im Vorjahr allerdings die 50-Kubik-Mopeds bzw. die Automatic-Roller. Die gefürchteten Asiaten werden aber bei der "Bike" (noch) nicht vertreten sein. Dafür zeigt allein J. Faber auf 160 Quadratmetern Neuheiten von Piaggio, Vespa und Gilera. Aus dem gleichen Stall: Der "Freibad-Racer" und Winzling "Honda Zoomer" (Preis: 2199 Euro). Eine nachtschwarze Version des Stadt-Flitzers wird als Haupt-Preis im Rahmen eines Publikums-Gewinnspieles verschenkt.