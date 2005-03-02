Schnellstes Gerät des Landes

Nur 0,37 Sekunden benötigt der derzeit schnellste und exakteste Computertomograph (CT) von Siemens für eine Rotation - die Vorgängermodelle brauchten dafür eine ganze Sekunde. "Durch die enorme Geschwindigkeit können jetzt selbst bei Patienten mit schnellem Puls gestochen scharfe, dreidimensionale Aufnahmen vom Herzen gemacht werden", erklärt Univ.-Prof. Wolfgang Dock von der Privatklinik Josefstadt.



Vom neuen Gerät sollen nicht nur die Patienten der Privatklinik profitieren. Auch mit anderen Abteilungen, besonders mit der Kardiologie am Wiener AKH, sind Kooperationen geplant. Bisher wird der CT vor allem stationär eingesetzt, für die ambulante Nutzung fehlen derzeit noch entsprechende Vereinbarungen mit den Sozialversicherungsträgern, die Gespräche darüber haben aber bereits begonnen.



Die zuständigen Ärzte betrachten das neue Gerät nicht als alleiniges Wundermittel im Kampf gegen Herz- und Lungenerkrankungen. "Vielmehr ist es eine effektive Ergänzung zu etablierten Diagnose-Verfahren wie Angiographie oder Ergometer", betont der Kardiologe Univ.-Prof. Helmut Glogar vom AKH.