Schnipp-schnapp bei "Nip/Tuck"

ATV zeigt zurzeit (Donnerstag, 22.55 Uhr) die fünfte Staffel von "Nip/Tuck", die, nach längerer TV-Absenz meinerseits, doch einige Neuerungen bringt: Die Praxis McNamara/Troy ist von Miami nach L. A. gewechselt. Die Stadt der Reichen und Schönen, in der sich jeder nach der ewigen Jugend sehnt, ist ein gefundenes Fressen für die beiden. Doch die Serie wurde ganz offensichtlich mit einer Überdosis Botox aufgespritzt, frei nach dem Motto "Es gibt nichts, was es nicht gibt": Dylan Walsh, der Darsteller des eher schüchternen Sean McNamara, wirkt abgemagert und gestrafft, während Julian McMahon, als Draufgänger Christian Troy, per Botox sein Gesicht zu einer Maske umfunktionieren ließ. Die Geschichten werden immer absurder, die Serie wird damit noch unglaubwürdiger, der schwarze Humor immer seltener. Heißt es nicht, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist? Vielleicht bei Staffel vier?