Schnupper–Workshop Tanz für Kinder

Die Konservatorium Wien Privatuniversität lädt Kinder, die tanzen wollen, zu einem kostenlosen fünftägigen Workshop ein. Mit täglich wechselnden Schwerpunkten wird das umfassende Ausbildungsspektrum der Tanzabteilung vorgestellt. Von der klassischen Basis ausgehend, wird gemeinsam mit Rhythmik, Improvisation und Akrobatik die Vielfalt im Tanz entdeckt. Zum Abschluss begegnen Schülerinnen des Vorbereitungslehrganges und Teilnehmer des Workshops einander tänzerisch.



Schnupper–Workshop Tanz. Leitung Jolantha Seyfried und Vera-Viktoria Szirmay, 11. bis 15. Februar, jeweils 14.45 — 15.45 Uhr. Konservatorium Wien Privatuniversität, Abteilung Tanz, Bräunerstraße 5, 1010 Wien, T: 01/512 27 39 – 89308, www.konservatorium-wien.ac.at



Artikel erschienen am 2. Feber 2013 in: "Wiener Zeitung", Beilage "Wiener Journal", S. 38