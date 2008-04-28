Schokoriese Mars schluckt Wrigley

Nach den Angaben von Mars erhält jeder Wrigley-Aktionär 80 Dollar pro Aktie bar auf die Hand. Wrigley soll eine eigenständige Tochterfirma von Mars werden.



Mars ist Hersteller auch von M&M, Snickers und anderen Süßigkeiten, ebenso von Hunde- und Katzenfutter. Wrigley produziert neben der Originalmarke "Wrigley's" auch Kaugummis unter den Handelsnamen Eclipse und Orbit. Das Zusammengehen der beiden Unternehmen zu einem Süßwarengiganten könnte weitere Firmen der Branche zu Fusionen zwingen, um konkurrenzfähig zu bleiben.



Weitere Fusionen?



Die amerikanische Hershey Co und die britische Cadbury Schweppes plc führten voriges Jahr Fusionsgespräche, doch die Verhandlungen blieben stecken. Nun könnten sie neuen Schwung bekommen, heißt es. Im Mai wird Cadbury seine Getränkesparte (7Up, Dr Pepper) ausgliedern. 2005 erwarb Wrigley das Bonbon-Geschäft von Kraft ("Altoids", "LifeSavers") für 1,5 Mrd. Dollar und in jüngster Zeit einen russischen Schoko-Hersteller. Wrigley profitiert dank seiner ausgedehnten Auslandsaktivitäten von der Dollarschwäche, ist aber auf dem Heimatmarkt einem zermürbenden Wettbewerb ausgesetzt, unter dem auch Hershey leidet.



Als das Familienoberhaupt Forrest Mars Sen. im Jahr 1999 im Alter von 95 Jahren starb, kursierten Spekulationen, der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle oder ein anderes internationales Unternehmen wolle Mars übernehmen, doch Mars hielt an seiner Unabhängigkeit fest. Für Wrigley würde mit dem Deal das Gegenteil eintreten. Die Familie Wrigley hat sich stark am Aufbau der Stadt Chicago engagiert und gehört heute noch zu den meistbekannten amerikanischen Dynastien. Der Name Wrigley steht am Stadion des Baseball-Teams Chicago Cubs und der Geschäftssitz an der Michigan Avenue in Chicago gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Ein Stadtbezirk heißt Wrigleyville und der Name Wrigley schmückt auch einen Teil des neuen Millennium Parks.