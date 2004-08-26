Schon 500.000 "neue" Mini

Das Jubiläumsmodell - ein Mini Cooper S in Dark Silver für einen Kunden aus Kalifornien, der ihn selbst in Oxford abholte - rollte ziemlich genau 45 Jahre nach dem ersten Start des von Alec Issigonis designten revolutionären Kleinwagens im August 1959 vom Band.



2003 produzierte das Mini- Werk Oxford 174.366 Fahrzeuge, die an Kunden in über 70 Ländern ausgeliefert wurden. Die ursprünglichen Planzahlen sahen die Produktion von rund 100.000 Autos pro Jahr vor.



Das Wachstum geht weiter: In den ersten sieben Monaten 2004 stiegen die Mini-Verkäufe weltweit um 4,3% auf 111.142 Einheiten an. Der größte Einzelmarkt ist weiter Großbritannien, gefolgt von den USA, Deutschland und Italien.



Der BMW-Konzern steuert insgesamt auch heuer wieder auf Rekordkurs: Im 1. Halbjahr stieg der Absatz um 8% auf 688.510 Autos.