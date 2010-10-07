Schön, aber dennoch nützlich

In Salzburg erregt nun ein Werk erneut Aufsehen, das weder besonders schön ist, noch ein Statement beinhaltet. Benutzbar ist es auch nicht - aber dafür teuer. Ein schwieriger Fall. Nicht nur für das Schubladendenken: Innerhalb von vier Jahren erhält die Flaniermeile im Festspielbezirk, die Hofstallgasse, schon den zweiten sogenannten Designer-Asphalt. Der gelbe, speziell entwickelte Belag wurde 2006 erstmals aufgetragen, erwies sich jedoch nicht als belastbar. Und musste erneuert werden. Rund 900.000 Euro verschlang die Aufbringung des Luxuspflasters im Sommer 2006, nun kommen 130.000 Euro dazu. Bleibt zu hoffen, dass sich der Belag jetzt zumindest als Zwitter in die Definition einfügt: Als etwas, das zwar schön ist, aber dennoch einen Nutzen hat.