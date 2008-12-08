Schön gefärbte Harmonie

Fast Weihnachtsstimmung in der sonntägigen "Pressestunde": Die sympathisch dargebotenen, fein gedrechselten Worthülsen des neuen Kanzlers waren mit Bekanntem gefüllt, wie dem Vorsatz, nicht in die Versprochen-Gebrochen-Falle seines Vorgängers zu tappen. Die doch recht präzisen Fragen von Wolfgang Geier (ORF) und Andreas Koller ("Salzburger Nachrichten") konnten das dicke Fell netter Faymannscher Formulierungen kaum durchdringen. Was dann an Nachrichten blieb, ließ sich am Titel des Apa-Berichts über die Sendung in der schönen Leerformel "Faymann: Keine Stopp-Tafel im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit" ablesen. Koalitionärer Kuschelkurs wurde dann vom ÖVP-Klub demonstriert, der das Kanzler-Bekenntnis zum "ordentlichen Haushalten" postwendend begrüßte. Krisenbewältigung mit harmonischem Euphemismus.