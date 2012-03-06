Die Dancing Stars 2012 im ORF waren ein voller Erfolg. Die Quote toppte noch die letzten sechs Staffeln. Die Kandidaten, alle sehr sympathisch, jetzt hat der eine doch geweint vor Schmerz beim Tanztraining, aber immerhin er hatte die Tanzpartnerin in seiner Größe. Das war ja die Sorge einiger, dass sie keine gute Figur machen würden, wenn der Partner viel zu klein oder zu groß wäre. Und die sind ja auch alle so unterschiedlich groß wie bekannt. Hat aber alles sehr gut ausgesehen. Die Dolly war ja sehr zivilisiert, flog aber in der ersten Runde hinaus. Naja, sie hatte das ja gleich zu Beginn befürchtet. Der Nedbal war vielleicht wieder gemein. Die Burns-Hansen, schmacht, und der Balász, eine Freud! Und diese wunderschönen Kleider, in denen die Weichselbraun steckte . . . zum Schluss, ein Star! Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man den Gewinner vor Antritt noch nicht kannte.



Für den ORF bedeutet das Ende dieser Staffel nun viel Arbeit. Die nächste muss vorbereitet werden, und weil der Trend zu Unbekannten geht, bedeutet das, die Kandidaten müssen zeitgerecht promotet und gescreent werden. So, ihr Meiers und Müllers, meldet euch. Bis zur Herbst-Saison liegen gute sechs Monate, bis dahin kann der ORF euch immerhin zum B-Promi aufbauen. Wenn ihr crossmedial denkt, könntet ihr sogar anschließend zur "Großen Chance" wechseln, um dort gegebenenfalls A-Promi zu werden. Dann macht ihr automatisch wieder in einer Show mit: Andi Knoll wählt den beliebtesten zuvor Unbekannten.



Auch wenn die siebente Staffel erst am Freitag losgeht, ich habe jetzt schon genug gesehen.