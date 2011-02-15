Schon wieder neue TV-Geräte

Zudem muss man sich ernsthaft die Frage stellen, wie man diese Programmvielfalt zu realisieren gedenkt. Denn so viele Anbieter, die Programm liefern können, gibt es nicht und wird es auch in Österreich nie geben können. Und darauf zu hoffen, dass deutsche Sender sich einen terrestrischen Sendeplatz in Wien mieten, ist absurd. Es könnte also die Situation entstehen, dass man dann zwar die technische Ausstattung hat, aber niemanden, der das Versprechen der Vielfalt einlösen kann. Entsprechend zurückhaltenden gibt man sich bei den privaten Radiosendern - von denen schon jetzt etliche keine Gewinne machen.



Tatsächlich gibt es nur eine Gruppe, die die Umstellung forciert: Gerätehersteller und -handel, der gerne neue Geräte verkaufen will. Nachvollziehbar - aber aus Konsumentensicht sicher kein Argument. Das sollte die Politik im Auge behalten.



Siehe auch:Identität über die Antenne