Schönborn: "Es würde dem Land nicht schaden, wenn die Familie Zogaj bleibt"

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Wien. Kardinal Christoph Schönborn hält ein humanitäres Bleiberecht für völlig in Österreich integrierte Familien für angebracht. Auch die Familie Zogaj sollte in Österreich bleiben können. | Gutachten warnt vor Familiendrama
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"Es würde dem Land keinen Schaden zufügen, wenn diese Familie bleiben könnte", sagte er Freitag in der "ZiB 2". Es habe sich eine Reihe von sehr verantwortungsbewussten Menschen dafür ausgesprochen, den Zogajs humanitäres Bleiberecht zu gewähren, betonte Schönborn.