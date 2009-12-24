Schönborn für "Mitmenschlichkeit" in Asyldebatte

Schönborn weiter: "Es muss in unserem Land der Pegel der Menschlichkeit hoch genug sein, dass auch Menschen in Bedrängnis 'Licht ins Dunkel' erhalten", so der Kardinal. Im Fall Arigona Zogaj plädierte er erneut "bei aller Problematik" für das humanitäre Bleiberecht.



In Bezug auf die Finanzkrise sagte Schönborn, es sei "viel zerstört und mutwillig kaputtgemacht worden durch leichtsinniges Wirtschaften und Verwirtschaften". Er bekräftigte seine harschen Aussagen zum Fall Hypo, hier sei "in äußerst unverantwortlicher Weise Vermögen verschleudert worden". Es sei nötig, "mehr auf Anstand, auf Transparenz, auf Verantwortungsbewusstsein" hinzuarbeiten.