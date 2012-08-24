Schöner scheitern mit Schildkröten-Sex

Endlich Schluss mit den armseligen Sommerloch-Tiermeldungen über Stubenfliegen-Sex und in Gullys gefangene Eichhörnchen. Jetzt geht’s richtig los: Ein Krokodil treibt sein Unwesen in Kärnten. Was auch eine Bearbeitung der aktuellen politischen Ereignisse in Kärnten durch die Urania-Puppenbühne sein könnte, ist tatsächlich wahr. Also soweit wahr, wie man Zeugenaussagen in Kärnten Glauben schenken kann. Denen zufolge hat ja ein Krokodil aus der Drau heraus beherzt nach einem Plastikschuh geschnappt. Der Realsatire nicht genug, handelt es sich ausgerechnet um einen Schuh der Marke Croc. Fehlt nur, dass der traumatisierte Bub noch ein Hemd von Lacoste getragen hat.



In der Croco-Causa gibt es allerdings eine unbestechliche Sachverständige. Und das ist Helga Happ, Gründerin von Happs Reptilienzoo. Der hat nicht nur den lautmalerisch bestmöglichen Namen für ein Krokodilheim. Der hat auch die lesenswerteste Homepage aller Zoos weltweit. Da erfährt man die Wahrheit über die größte gescheiterte Liebesgeschichte aller Zeiten: "Dass die Galapagos-Schildkrötin (Bibi) ihrem Poldi nach so langer Zeit ein Stück aus seinem "adern- und nervendurchzogenen Panzer gebissen hat, offenbarte eine Ehekrise unvorstellbaren Ausmaßes". Kein Wunder, es haperte an der Libido: "Poldi wollte ja immer, aber Bibi weigerte sich, ihr Panzerrad zu heben". Anschaulicher wurde auch Sexual-Frust selten beschrieben: "100 Jahre Einsamkeit - zugebracht mit vergeblicher Brautwerbung bei einer 125-jährigen Schildkröten-Jungfrau!" Da ist wirklich alles drin. Wer braucht da noch "Shades of Grey"?