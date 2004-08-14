Schöpfer einer Lebenswelt

Der tschechische Fabrikant Tomas Bat'a gründete im Jahr 1894 eine kleine Schuhmanufaktur, die er in den folgenden Jahrzehnten zu einem Imperium ausbaute. Heute hat der Konzern über 50.000 Mitarbeiter und 4.700 Verkaufsstellen.



Bat'a ist aber immer mehr



gewesen als ein bloß erfolgreicher Unternehmer. Für die Linke der Zwischenkriegszeit war er die Versinnbildlichung des ausbeuterischen Kapitalisten schlechthin, Bewunderer schätzten seine für Europa revolutionären Produktionsmethoden. Die südmährische Metropole Zlín wäre ohne Bat'as immense Bautätigkeit in ihrer heutigen Ausdehnung jedenfalls nicht vorstellbar. "Kollektiv arbeiten - individuell wohnen" war Bat'as Motto und er griff durch seine Wohn- und Arbeitsbauten allumfassend und durchaus wohlmeinend in das Dasein seiner Arbeiter und Angestellten ein. Der 1932 bei einem Flugzeugabsturz tödlich Verunglückte hat tiefe Spuren in der Architektur und Landschaft Mährens hinterlassen.