Schraubverschluss auf dem Vormarsch

"Der Schraubverschluss ist technisch die beste Lösung", meint Robert Steidl, Institutsleiter Weinbau der Bundeslehranstalt Klosterneuburg. "Rund 70 Prozent der Weißweine in Glasflaschen werden heute mit Schraubverschluss angeboten", schätzt Steidl. Bei Rotwein wird rund die Hälfte mit Naturkorken verschlossen, je ein Viertel mit Plastikkorken und Schraubverschluss. "Rotwein braucht keine Luft zum Reifen. Es ist auch ein Irrtum, dass ein Naturkorken mehr Luft als andere Verschlüsse durchlässt", so der Wein-Experte.



Edler Glasverschluss



Wegen vieler sogenannter "Korkschmecker" hat Winzer Martin Nigl aus Senftenberg in Niederösterreich vor einigen Jahren von Kork- auf Schraubverschluss umgestellt. "Der Wein bleibt jetzt frischer und lebendiger", so Nigl. Zum Öffnen wird kein Korkenzieher mehr benötigt, der Wein ist wiederverschließbar. Zudem sei der neue Verschluss auch bei der Abfüllung leichter zu handhaben: "Wer einmal umgestellt hat, will nicht mehr zurück", so Nigl.



Edler als der Schraubverschluss sei der Glasverschluss, meint hingegen Heidemarie Tement vom Weingut Tement im steirischen Berghausen. "Die Kunden haben positiv auf die Umstellung reagiert", so Tement. Der Glasverschluss, bei dem der Dichtring aus Plastik besteht, wird sich aber nicht durchsetzen, meint Steidl: "Der Glasverschluss ist teuer und für den Winzer aufwändig bei der Verarbeitung."



Eine weitere Alternative, der Plastikkorken, erlaubt nur eine zeitlich begrenzte Lagerung und ist daher nur für junge Weine geeignet. "Plastik ist nicht ganz dicht", erklärt Steidl.



Unter den Kork-Alternativen wird sich weiterhin der Schraubverschluss durchsetzen, meint Steidl: "Weintrinker akzeptieren mittlerweile den Schraubverschluss. Es sind einige Top-Winzer umgestiegen, das hatte Signalwirkung."