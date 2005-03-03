Schreib dich in den Job!

Welches österreichische Ereignis der letzten sechzig Jahre hat dich besonders bewegt? Wo wärst du gern dabei gewesen? Wo nicht? Beschränk' dich nicht nur auf das, was gemeinhin als große Geschichte gilt. Vielleicht begeistert dich der Moment, als Hans Krankl in Cordoba, das 3:2 erzielte, vielleicht interessiert dich die Arena-Besetzung, die Proteste der Naturschützer in der Hainburger-Au, Wiener Aktionisten, der Fall des Eisernen Vorhangs oder das Lawinenunglück von Galtür.



Die Wahl des Moments liegt bei dir. Wichtig ist nur: Es soll eine Reportage sein. Das heißt neben historischem Material - Zeitungsartikeln, Fotos, Fernsehbildberichte - brauchst du einen (oder besser noch: mehrere) Zeitzeugen, um dir von den Ereignissen damals aus erster Hand berichten zu lassen. Rede mit deinen Lehrern, Eltern, Großeltern, hör' dich um. Und erarbeite ein Stück Zeitgeschichte, wie es noch niemand kennt. Runde deine Story mit Hintergrundinformationen, Interviews, gegebenenfalls mit Statistiken und Fotos ab.



Preise und Teilnahmebedingungen



Zu gewinnen gibt es - neben dem einmonatigen (bezahlten) Volontariat - Digitalkameras, Bücher und "Wiener Zeitung"-Schnupper-Abos. Dein Artikel darf noch nicht veröffentlicht worden sein und sollte 4.000 bis 5.000 Zeichen haben. Schick uns bitte zusätzlich einen kurzen Kommentar (max. 900 Zeichen), in dem du erklärst, was dieser historische Augenblick deiner Meinung nach für Gegenwart und Zukunft bedeutet. Einsendeschluss ist der 4. April 2005. Die Reportagen können per Post oder per e-mail unter dem Kennwort "Wettbewerb" eingesandt werden. Fotos von dir und zur Story bitte - wenn möglich - als .jpg-file in optimaler Qualität mitschicken. Persönliche Daten (Namen, Adresse, Alter, Schule/Uni, Telefon, e-mail) nicht vergessen. Die Preise können nicht bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Jury entscheidet im Mai. n



Infos: wettbewerb@wienerzeitung.at http://www.wienerzeitung.at oder auf unserem Messestand auf der BeSt (Stand M10)