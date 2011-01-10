Schritte und keine Spuren im Sand

Die Spannkraft, eine neue abendfüllende Choreografie in Wien herauszubringen, erarbeitet Legris offenbar noch. Steigert das Niveau jedoch durch anspruchsvoller werdende bereits bestehende Stücke. Die jüngste Produktion im Haus am Ring setzt jedoch auch ein sonderbares Zeichen in Richtung Aufwertung des Balletts: Bei "Schritte und Spuren" kommt die Musik aus der Retorte, spielt statt der Hausband - die sich immerhin aus den Reihen der Philharmonikern zusammensetzt - ein Rekorder. Natürlich lenkt das die ganze Aufmerksamkeit auf den Tanz, er steht als einziger Star im Mittelpunkt des Interesses, Ablenkung aus dem Graben gibt es nicht, auch kein Dirigent, der durch unerwartete Tempi stört. Gleichzeitig ist es auch ein trauriges Signal, dass das Ballett aus musikalischer Sicht so uninteressant ist, dass es nicht einmal Live-Musik benötigt.



Bleibt zu hoffen, dass Legris Schritte in die richtige Richtung sich nicht wie Spuren im Sand verlieren.



Siehe auch:Poetische Entkleidungen