Schrittweise Spuren hinterlassen

Die "Juwelen der Neuen Welt" haben ausgeglitzert, ab Sonntag begibt man sich tanzend auf "Schritte und Spuren". Wieder ein vierteiliger Ballettabend an der Wiener Staatsoper. Und wieder ein Projekt, bei dem die Verantwortlichen auf Nummer Sicher gehen: Jene Schritte und Spuren beziehensichauf den tschechischen Choreographen Jiøí Kylián, der ab den 1970er Jahren, von den Niederlanden ausgehend, eine tiefe Furche revolutionärer Ideen in das Gedankengut des Balletts zog. "Bella Figura" wird zu sehen sein, in dem die skandalumwitterte mediale Nackt-Tänzerin endlich einen von der Staatsoper sogar geforderten Grund hätte, ihre Hüllen fallen zu lassen. Dumm auch für manch heimische Boulevardzeitung, dass sie nicht auf der Besetzungsliste steht. Dennoch wird die weniger begeisterungsfähige Ballettfan-Begleitung zumindest optisch auf ihre Kosten kommen.