Schrödingers Erde

Neulich auf dem Kongress der Wahrheitssucher, Podiumsdiskussion zum Thema "Die wirkliche Gestalt der Erde".



- Flach? Das glauben Sie doch nicht im Ernst! Sie haben völlig recht, dass uns die Geheimdienste etwas verschweigen. Aber was sie verschweigen, ist: Die Erde ist kugelförmig, aber hohl. Wir leben im Inneren dieser Kugel.



- Sie gehen von einer falschen Grundannahme aus. Tatsache ist: Die Erde ist flach wie ein Teller. Rundherum verläuft die Eiswand der Arktis. Das habe ich bewiesen. Ich verstehe nicht, dass gerade Sie, der Sie die bilderbergerfreimaurerischen US-Ostküstenweltverschwörungen so klar aufgedeckt haben, das nicht erkennen wollen.



- Sie haben nachgewiesen, dass Angela Merkel und Wladimir Putin Reptiloiden sind. Aber die feststehende Tatsache, dass wir im Inneren einer Kugel leben, wollen Sie nicht akzeptieren.



- Erstens ist Putin kein Reptiloid, sondern ein Mensch, aber er steht im Dienst der Reptiloiden. So ähnlich wie die Queen. Zweitens: Wieso hätte die Nasa die Weltraumfotos fälschen müssen, wenn die Erde sowieso eine Kugel ist?



- Weil es keinen richtigen Weltraum gibt. Wir sind ja im Inneren der Kugel. Das ist es, was nicht herauskommen darf.



- Meine Herren, wenn ich mich als Moderator einmischen darf: Wir werden keinen Konsens finden. Darf ich eine Schrödinger-Erde als Kompromiss vorschlagen? Sie ist flach und kugelförmig zugleich. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten spannenden Diskussion im Dienst der Wahrheitsfindung: Zwei unserer prominentesten Impfgegner diskutieren die Frage, ob Bach-Blüten oder Reiki das bessere Mittel gegen Masern sind.