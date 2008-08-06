Schulden-Horror

Was besonders erschreckt, ist, dass solche Meldungen alle paar Monate durch die Medien geistern, und stets werden die gleichen Ursachen analysiert: Einerseits ruinöse Protzerei mit zu teuren Autos, Mobiltelefonen, Elektrogeräten oder Reisen auf Pump. Andererseits allzu großzügige Kreditvergabe durch Banken an Kleinverdiener, ohne die genannte Misere kaum möglich wäre. Was den Verdacht nährt, dass die Verantwortlichen an einer Lösung im Sinne der Kunden wenig interessiert sind.