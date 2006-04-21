Schule braucht Engagement

Neun Beispiele von österreichischen "Vorreiter-Schulen". | Wien. "Ideen machen Schule" lautet der Titel eines Buches und einer Film-DVD, die an neun Beispielen aus Wien und Oberösterreich zeigen will, wie einzelne Schulen im bestehenden Schulsystem neue, originelle Wege gehen. Es gehe darum, dass "Good practice"-Modelle an die Öffentlichkeit kommen, erklärte Herausgeberin Andrea Fraundorfer vom Schulkompetenzzentrum der Österreichischen Kinderfreunde bei der Präsentation am Donnerstag in Wien. Aus Sicht von Kinderfreunde-Präsident Josef Ackerl (SPÖ), Landesrat in Oberösterreich, dürfe das Ziel der Schule "nicht brutale Auslese im Wettbewerb" sein, man müsse vielmehr die Quote derer, die im System durchkommen, wesentlich erhöhen, die Schüler fördern, um sie auch fordern zu können.