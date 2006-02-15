Schule des Monats 2006-2008

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Im Rahmen der Aktion Schule des Monats der Wiener Zeitung wurden zwischen 2006 und 2008 Schulen ausgezeichnet, die sich durch besondere Qualität des Bildungsangebotes hervortaten.
Von links nach rechts:
- Sektionschefin Mag. Heidrun Strohmeyer, Leiterin der Sektion V "Statistik, allgemeine pädagogische und IT-Angelegenheiten, Erwachsenenbildung" des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
- Dr. Heiner Boberski, Leiter des Ressorts "Wissen" in der Redaktion der "Wiener Zeitung".
- Univ.-Prof. Dr. Stefan T. Hopmann, Professor für Schul- und Bildungsforschung mit besonderer Berücksichtigung der Bildungsgeschichte und des internationalen Vergleichs an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien.