Schule des Monats 2006-2008

Im Rahmen der Aktion Schule des Monats der Wiener Zeitung wurden zwischen 2006 und 2008 Schulen ausgezeichnet, die sich durch besondere Qualität des Bildungsangebotes hervortaten.



Von links nach rechts:



- Sektionschefin Mag. Heidrun Strohmeyer, Leiterin der Sektion V "Statistik, allgemeine pädagogische und IT-Angelegenheiten, Erwachsenenbildung" des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.



- Dr. Heiner Boberski, Leiter des Ressorts "Wissen" in der Redaktion der "Wiener Zeitung".



- Univ.-Prof. Dr. Stefan T. Hopmann, Professor für Schul- und Bildungsforschung mit besonderer Berücksichtigung der Bildungsgeschichte und des internationalen Vergleichs an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien.