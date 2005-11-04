Schule mit "Korridormodell"

Das erreiche man, durch das "Korridormodell", indem man die Konstituierung der Klassen, für die man bisher das Ergebnis der Nachprüfungen abwartete, von den Wiederholungsprüfungen abkoppelt und auf das Ende des Unterrichtsjahres im Frühsommer vorzieht. Die Ergebnisse der Nachprüfungen ließen sich weitgehend prognostizieren. Lehrern, Eltern und Schülern sei gedient, wenn sie schon vor dem Sommer wüssten, wie es im Herbst voraussichtlich weitergehe. Wo es Schwierigkeiten mit der Klassengröße gebe - ein Schüler mehr kann die Teilung einer Gruppe, einer weniger deren Zusammenlegung bedeuten -, werde eine gewisse Bandbreite der Abweichung toleriert. Es sei aber "eine Unterstellung", dass die Lehrer dann so prüften, damit das gewünschte Ergebnis herauskomme. Das hätte man schon bisher machen können.



Laut Scholik gibt es "Signale", dass die Klassenschülerhöchstzahlen in Zukunft gesenkt werden.