"Schule ohne Rassismus": Erstes Projekt präsentiert

Antirassistische Arbeit ohne erhobenen Zeigefinger - so lässt sich das Unterrichts-Projekt "Schule ohne Rassismus" charakterisieren. Die Asylkoordination unterstützt die Lehrer bei der Gestaltung der Unterrichtseinheiten und stellt einen Materialkatalog und Referenten zur Verfügung. Das Projekt richtet sich an alle Schultypen. Am ehesten durchgeführt würden die Projekte aber in Hauptschulen, berichtet Herbert Langthaler von der Asylkoordination der "Wiener Zeitung".



Die Hauptschule in der Absberggasse 50 in Wien-Favoriten präsentiert morgen um 16.30 Uhr ihr Projekt.



Anmeldungen zu Projekten im neuen Schuljahr sind - ehebaldigst - bei der asylkoordination Österreich unter Tel. 01/53 212 91 möglich.