Schüler können nun in der Castelligasse online lernen

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Ernst Frey, seiner Frau und einer weiteren Mitarbeiterin. "Ich selbst habe etwa 800 Stunden an der Seite gebastelt und seit drei Jahren wird sie im Unterricht getestet", erzählt Frey, Lehrer an der Berufsschule für Verwaltungsberufe in der Castelligasse in Wien 5, im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Er ist, wie er selbst zugibt, "passionierter Lehrer", seine Frau Renate Frey unterrichtet an einer Berufsschule in Eisenstadt, und sie wollen mit dem Angebot ihre Kollegen unterstützen. "Die Seite wird beinahe täglich aktualisiert", erklärt Frey. Der Besuch der Homepage ist kostenlos und sie ist "für jeden Schultyp ab der Handelsschule aufwärts geeignet".



Unter dem Punkt Werbetechnik werden unter anderem Trends der Schaufensterdekoration mitverfolgt, Preisschilder bewertet und Werbemethoden analysiert. Außerdem können sich Schüler und Lehrer über die tatsächlichen Kosten einer Werbeeinschaltung in diversen Medien informieren. "Das Internet ist absichtlich nicht dabei, weil hier bald eine neue Werbestrategie kommen wird", ist Frey überzeugt. Markenrecht und Logos sind zwei weitere interessante Beiträge.



Fachpraktikum beinhaltet diverse Daten zu einem Unternehmen, einem erfundenen Verlag mit reellen Problemen. Beispiele für einen Gewerbeschein, eine Entlassung, eine Klage oder aber eine Lohnverrechnung sind den tatsächlichen Verträgen nachempfunden. Auch zur Produktvermarktung gibt es ganz reale Berechnungen zu Franchising, Anzeigenverkauf, Kundenbetreuung oder Bestellungen. Unter Informatik kann das Fachpraktikum umgesetzt werden.



Der letzte Punkt, castelli-online, wird gerade mit Informationen rund um Geschäfte im Netz gefüttert. Bewerbungen, Stellenanzeigen, und Domain-Recht sind schon fertig. Beiträge zu e-commerce oder online-marketing und dergleichen sollen noch folgen.



Die Seite wird ab nächster Woche auch unter http://www.web-school.at zu erreichen sein.