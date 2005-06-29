Schüler "machen sich Gedanken"

Die Purbacher hatten sich intensiv mit dem Thema "Wir gestalten Zukunft - 60 Jahre ÖGB" auseinandergesetzt. "Anfangs machten sich die Kinder Gedanken über die Umwelt, in der Folge setzten sie sich mit der Problematik Arbeitslosigkeit auseinander", erinnert sich der Deutschlehrer Manfred Hoffmann, der dieses Projekt betreute.



Für seinen Schützling Stefan Dirnbauer stand "die Verkehrsproblematik Purbachs im Vordergrund", während Sabrina Wasina "die Bedingungen am Arbeitsplatz" ein Anliegen waren. Für die Schülerin Kerstin Scherbl waren "Strategien zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" vorrangig. Klassenvorstand Walpurga Scheibstock lobt den Einsatz ihrer Youngsters: "Sie hatten großes Interesse an diesen Themen und waren mit Feuereifer bei der Sache."