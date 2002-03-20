SchülerInnen proben Unternehmer-Dasein

Aus Anlass der 3. Österreichischen Junior-Handelsmesse präsentierten 31 Junior-Unternehmen aus sieben europäischen Ländern innovative Produkte und Dienstleistungskonzepte. Aus einem Unternehmenswettbewerb gingen Claps & Co aus Irland (Kategorie Marketing), WizzArt aus Wien (Kategorie innovativste Geschäftsidee) und Art & Circle aus Tirol (Kategorie Messestandgestaltung) als Siegerprojekte hervor.
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Bei dem von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft durchgeführten Projekt-Wettbewerb gründen SchülerInnen für die Dauer eines Schuljahres ein Unternehmen.
"Eine internationale Ausrichtung und auch der Wettbewerbsgedanke stehen im Vordergrund", erklärt Junior-Projektleiterin Maren Satke, "es ist für die jungen UnternehmerInnen ein einmaliges Gefühl, sich mit Junior-Unternehmen aus Malta, Irland oder Finnland messen zu können". Die Wirtschaftsexperten-Jury kürte Claps & Co wegen hervorragender betriebswirtschaftlicher Kenntnisse - während der Produktentwicklung von Vogelhäusern hatten die Iren umfassende Marktforschung durchgeführt. WizzArt bietet Märchstunden auf Abruf und eine zielgruppenspezifische bilinguale Geschichtensammlung.
Art & Circle bestach mit Gebrauchskunst aus Recycling-Materialien, die in einem homogenen Messestandkonzept in Klarheit, Funktionalität und Einfachheit der Produktlinie umgesetzt worden ist.