SchülerInnen proben Unternehmer-Dasein

Bei dem von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft durchgeführten Projekt-Wettbewerb gründen SchülerInnen für die Dauer eines Schuljahres ein Unternehmen.



"Eine internationale Ausrichtung und auch der Wettbewerbsgedanke stehen im Vordergrund", erklärt Junior-Projektleiterin Maren Satke, "es ist für die jungen UnternehmerInnen ein einmaliges Gefühl, sich mit Junior-Unternehmen aus Malta, Irland oder Finnland messen zu können". Die Wirtschaftsexperten-Jury kürte Claps & Co wegen hervorragender betriebswirtschaftlicher Kenntnisse - während der Produktentwicklung von Vogelhäusern hatten die Iren umfassende Marktforschung durchgeführt. WizzArt bietet Märchstunden auf Abruf und eine zielgruppenspezifische bilinguale Geschichtensammlung.



Art & Circle bestach mit Gebrauchskunst aus Recycling-Materialien, die in einem homogenen Messestandkonzept in Klarheit, Funktionalität und Einfachheit der Produktlinie umgesetzt worden ist.