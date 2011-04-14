Schülertheater soll als Schule des Lebens dienen

Doch der Inhalt für das Zusammenleben an dem abgeschiedenen Ort stammt von den Schülern selbst. "Viele bringen ihre Familiengeschichten ein, die teilweise auch sehr tragisch sind", erzählt Asli Kislal, die Leiterin des Theaterprojekts, bei dem 98 Prozent der Schüler Migrationshintergrund haben. Schon früh müssen einige von ihnen mit Schicksalsschlägen umgehen, von der Inhaftierung bis zum Tod von Mutter und Vater, so Kislal.



Spielerisches Lernen fremder Sprachen



Besonders liegt den Betreuern auch die Persönlichkeitsentwicklung am Herzen. "Die Kinder fangen an, über sich selbst nachzudenken, und sie lernen die eigene Wirkung auf andere Menschen kennen", ist Kislal überzeugt. Nach anfänglicher Schüchternheit haben sie Gefallen am Sprechen gefunden. "Mittlerweile wollen die Schüler alles ausdiskutieren. Die ihnen gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten, die sie aus der Schule weniger gewohnt sind, werden stark genützt." Gruppenbildung oder Diskriminierung aufgrund unterschiedlicher Herkunft finde nicht statt.



"Die Schüler lernen sehr schnell andere Sprachen. Einmal werden serbische, dann wieder türkische Lieder gesungen. Auch neue Wörter auf Deutsch fließen gleich in ihren Wortschatz ein", erzählt Kislal. "Es ist großartig zu beobachten, wie toll sich die Schüler entwickeln, wie ihre Talente aufblühen. Unsere Erfahrung ist, dass gerade Theaterprojekte Teamgeist, Ausdauer, Konsequenz und Konzentration der Schüler fördern", freut sich Zwetelina Ortega, Geschäftsführerin des Vereins "Wirtschaft für Integration", der das Theaterstück im Rahmen des Projekts "Freizeit mit Sprache" zum zweiten Mal durchführt. Gemeinsam mit der Theatergruppe "Das Kunst" und der KMS erfolgt die Umsetzung, die finanzielle Unterstützung kommt von der Firma Siwacht.



"Am schwierigsten ist es, vor anderen Schülern, die man kennt, aufzutreten", sagt Hacer. "Das Tolle ist, dass man neue Kinder kennen lernt." Und die 13-jährige Teilnehmerin Ivana berichtet: "Ich liebe die Schauspielerei und habe schon einmal bei einem Theaterprojekt mitgemacht."



Die Vorpremiere wird am 15. Juni um 10 Uhr, die Premiere am selben Tag um 18 Uhr über die Bühne des Dschungel Wien gehen. Insgesamt sieben Aufführungen werden stattfinden.



LinksTheater Dschungel Wien



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