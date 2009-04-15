"Schulsystem ist am Wendepunkt"

Ilse Schrittesser von der Universität Wien ortet gerade jetzt ein "Window of Opportunity", um das System, das seit 200 Jahren gleich funktioniere, zu reformieren. Pädagogen sollten alle Arbeiten in der Schule erledigen können, dafür müssten ihnen aber auch geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Lehrer sollten alle Möglichkeiten zu autonomen Handlungsspielräumen nutzen.



Laut Michael Schratz von der Uni Innsbruck seien am österreichischen System zwei Dinge für viele unverständlich: warum Schüler schon im Alter von 10 Jahren getrennt werden und warum sie schon zu Mittag heimgeschickt werden. Er verwies auf Norwegen, wo die Lehrer heute mit der zunächst vehement abgelehnten Ganztagsschule sehr zufrieden seien. Schratz hofft auf eine große Schulreform. Für deren Gelingen sei aber die Motivation der Beteiligten entscheidend.