Schulterschluss zweier US-Banken in Österreich

Wien. Das traditionelle Bankengeschäft ist nicht ihres: Die beiden US-Finanzdienstleister Western Union und GE Money sitzen in Nischen. Während die Western Union für ihre Kunden minutenschnelle Bargeldtransfers in mehr als 200 Länder abwickelt, bietet die ebenfalls weltweit tätige GE Money Bank ausschließlich Privatkredite (bis 65.000 Euro), Ratenzahlungen im Handel und Autofinanzierungen an. Um von den Stärken des jeweils anderen zu profitieren, haben beide Geldinstitute ihr Geschäft nun vernetzt - über eine Kooperation in Österreich.



In einer Pressekonferenz am Mittwoch sprachen die Österreich-Chefs Karl Pichler (Western Union) und Declan Daly (GE Money) von einer "klassischen Win-Win-Situation, die beiden Banken neue Wachstumschancen eröffnet".



Die Western Union erweitert ihren Service, indem ab sofort auch Finanzierungsprodukte ihres Partners angeboten werden. Im Gegenzug können Kunden der GE Money Bank zusätzlich auf der Western-Union-Schiene fahren und - eben anders als bei Auslandsüberweisungen übers Konto - binnen Minuten Bargeldtransaktionen durchführen.

Migranten als Zielgruppe

Die Kunden beider Häuser sind meist Migranten, die gerade in Österreich mit 14 Prozent einen relativ hohen Anteil an der Bevölkerung haben. Die jetzige Partnerschaft in Österreich ist ein Probelauf. Klappt die Zusammenarbeit, soll das Modell auch in anderen Ländern eingeführt werden.



Western Union, 1851 gegründet und zunächst auf Telegraphie spezialisiert, ist seit 1871 im Geschäft mit Geldüberweisungen tätig. In Österreich hat die Bank 52 Standorte, weltweit sind es bereits rund 305.000 (über insgesamt 450 Partner). In Europa hat Western Union zur Zeit 31 eigene Filialen, davon neun in Österreich.



Die GE Money Bank, Teil des Mischkonzerns General Electric, hat hierzulande 36 Filialen, 200.000 Kunden und 500 Mitarbeiter. Weltweit betreut das amerikanische Institut in 53 Ländern über ein Netz von 1500 Filialen insgesamt 120 Millionen Kunden. GE Money hat 56.000 Mitarbeiter.