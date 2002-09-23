Schuppenflechte chancenlos

Stress ist der Feind alles Übels - auch der Feind der Haut. Jede Veränderung des Hautbildes ist als im wahrstem Sinne des Wortes "rotes" Signal zu sehen, das auf Gifte im Körper hinweist, wie der Kinderarzt und TCM-Experte Dr. Antonio Martins beim jüngsten TCM-Kongress in Wien erklärte. Für Psoriasis sei vermutlich ein Gen verantwortlich - "den Ausbruch der Krankheit fördern vor allem falsche Ernährung, Umwelt- und Umgebungseinflüsse sowie Stress".



Steroide und Antiallergika würden lediglich die Symptome bekämpfen, jedoch nicht die Ursache. Durch die Anwendung von chinesischer Pharmakologie hingegen werde der Körper von innen heraus von allen eingelagerten Giften gereinigt. Die Kräutermischungen sollen auch den Selbstheilungsprozess im Körper ankurbeln und vor allem die Toxine eliminieren.



37 verschiedene chinesische Kräuter sind derzeit in Verwendung, die für jeden Patienten individuell zusammengestellt werden. Als Begleittherapie werden oft Akupunktur und Moxibustion angewendet. Auch sollten die durch die Therapie geänderten Lebensgewohnheiten nach der Heilung beibehalten werden - etwa die Ernährung, wie Martins im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" betonte.



Die Therapie dauert sechs Monate bis eineinhalb Jahre, wobei in mehr als 90 Prozent der Fälle eine völlige Heilung möglich sei. Seit 1997 wird die Methode von Martins in Zusammenarbeit mit einer Klinik in Tokio - unter WHO-Aufsicht - angewendet. Mehr als 3.000 PatientInnen konnten hiebei schon von Psoriasis befreit werden. Allein mehr als 45 Prozent der Kinder haben Hauterkrankungen. Auch Neurodermitis und Akne kann auf diese Art und Weise geheilt werden. Cortisonbehandlungen könnten somit gestoppt werden.



Dr. Antonio Martins ist in Wien zugelassener Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Sportmedizin mit TCM-Ausbildung