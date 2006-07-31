Schüssel möchte Steuerhoheit für die Länder

Schüssel erklärte, er wäre im Rahmen einer Verfassungsreform auch bereit, den Ländern Steuerhoheit zu übertragen. "Föderalismus lebt von der Bereitschaft, Verantwortung zu tragen", sagte der Bundeskanzler, ohne den Vorschlag näher zu erläutern. Eine Abschaffung der Landtage lehnte er hingegen ab. Deren Kontrollfunktion halte er für wichtig.



Im Zusammenhang mit der Nationalratswahl am 1. Oktober kündigte Schüssel an, dass die ÖVP einen thematisch breiten Wahlkampf führen werde. Eine Koalition mit der FPÖ oder Hans-Peter Martin kann sich der Bundeskanzler nicht vorstellen. Sowohl FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als auch Martin hätten klargemacht, dass sie als Fundamentalopposition auftreten wollten.