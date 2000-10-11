Schüssel: Slowakei ist gesprächsbereit

Österreich wolle im Zusammenhang mit dem tschechischen Atomkraftwerk Temelin nicht blockieren, betonte Schüssel, warf aber der tschechischen Regierung vor, während der vergangenen acht Monate jedes Gespräch blockiert zu haben. Er habe in Briefen an den tschechischen Regierungschef Milos Zemann noch im August und September um persönliche Gespräche gebeten. Zemann habe nicht einmal geantwortet. "Prag hat einen ganz normalen und notwendigen Dialog blockiert", kritisierte der Bundeskanzler und forderte: "Man darf das Gespräch nicht verweigern. Das muss eine Regel unter Nachbarn sein".



Die Situation mit der Slowakei sei eine völlig andere, unterstrich Schüssel. Einerseits sei mit der Slowakei der Dialog immer geführt worden, man habe Informationssysteme vereinbart. Darüber hinaus sei die Schließung von Bohunice vom ursprünglich geplanten Termin im Jahr 2015 auf die Jahre 2006 und 2008 vorverlegt worden. Als "sehr erfreulich" bezeichnete Schüssel die Zusicherung Dzurindas, dass die geplanten Blöcke III und IV in Mochovce nicht gebaut werden.