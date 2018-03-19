Schutz braucht Engagement

Wenn es um den Abriss alter, aber schöner und daher erhaltenswerter Gebäude geht, dominieren gemeinhin die schlechten Nachrichten. Nicht zuletzt zeigte etwa der "Falter", dass in machen Wiener Bezirken geradezu ein Wettlauf stattzufinden scheint, Häuser aus der Gründerzeit rasch abzureißen, damit weder Anrainer noch Denkmalschutz auf die Idee kommen, einzugreifen. Durch die explodierenden Gewinnspannen am Wiener Immobilienmarkt ist der Druck, jeden Quadratmeter Fläche um jeden Preis zu Gold zu machen, so weit gestiegen, dass in manchen Eigentümern die Gier jede gesellschaftlich akzeptable Grenze überschritten hat.



Aus Graz kommt jedoch eine gute Nachricht, die ein Stück weit aufzeigt, wie es auch laufen kann. Das alte Gewächshaus im Botanischen Garten der Universität Graz, das schon längst dem Verfall preisgegeben war und abgerissen werden sollte, wird nun doch restauriert. Im kommenden Jahr wird es 130 Jahre alt - und wäre ohne den Einsatz der Grazer Bürger für seinen Schutz längst verschrottet worden. Das Denkmalamt hat sich nämlich schlappe eineinhalb Jahrzehnte mit einer Unterschutzstellung Zeit gelassen. Man darf annehmen: Wäre das Gebäude in Wien - es wäre längst abgerissen und verbaut. Sehr löblich ist, dass die Universität die 1,5 Millionen Euro für die Restaurierung auch mittels Fundraising aufbringen und das Gebäude wissenschaftlich und als Veranstaltungsort nutzen will. Ohne solches Engagement werden unsere Städte täglich architektonisch ärmer.