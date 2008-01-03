Schutz im Web

Seit 10 Jahren schützt der Datenschutzdienst Anonymouse die Privatssphäre der Nutzer im Internet. Kosten erwachsen dem Anwender daraus keine, denn Anonymität im Internet ist für die Betreiber ein Grundrecht, das jedem Bürger weltweit uneingeschränkt zur Verfügung stehen soll.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 18 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Dafür ist keine Installation zusätzlicher Software nötig, es reicht ein üblicher Internet-Browser, der über die Website http://Anonymouse.org surft.
Die Anonymouse-Toolbar bietet weitere Möglichkeiten für die Bereichen Mail und Usenet. Das Werkzeug gibt es ebenfalls kostenlos zum Herunterladen für die Browser Internet Explorer und Mozilla Firefox für Windows, Mac OS und Linux.
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