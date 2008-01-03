Schutz im Web

Dafür ist keine Installation zusätzlicher Software nötig, es reicht ein üblicher Internet-Browser, der über die Website http://Anonymouse.org surft.



Die Anonymouse-Toolbar bietet weitere Möglichkeiten für die Bereichen Mail und Usenet. Das Werkzeug gibt es ebenfalls kostenlos zum Herunterladen für die Browser Internet Explorer und Mozilla Firefox für Windows, Mac OS und Linux.



LinkAnonymouse Toolbar