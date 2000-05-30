Schützender Regenschirm gegen die Stürme der Aufbauphase

Der Vorstand von top.equity besteht aus Martina Postl, ehemals Abteilungsdirektorin in der RZB mit den Verantwortlichkeiten Projekt- und strukturierte Finanzierungen für Österreich und Europa, Cross Border Leasing sowie Corporate Finance, und Hans-Peter Dick, der zuletzt das Betriebsgründerservice und die Tourismusberatung beim Wirtschaftsförderungsinstitut Tirol leitete.



"Wir wollen uns mit Beträgen von rund 10 Mill. bis zu 100 Mill. Schilling an Unternehmen der Branchen IT, Medizintechnik, Maschinenbau, Elektronik sowie Flugzeug- und Fahrzeugbau beteiligen, sagte Postl gestern vor Journalisten. Auf ihrem Tisch liegen bereits 20 Projekte. Die mit einem Kapital von 500 Mill. Schilling ausgestattete Gesellschaft wolle innovative Unternehmen als schützender "Regenschirm" in der stürmischen Aufbauphase begleiten, sagte Aufsichtsratsvorsitzender und Chef der Bau Holding, Hans Peter Haselsteiner. Die RZB hält einen Anteil von 26%, auf die Raiffeisenlandesbanken entfallen 28%, auf die UNIQA 10%. Den Rest halten industrielle Investoren "quer durch alle Branchen". Die Banken - die RLB Oberösterreich von Ludwig Scharinger zählt übrigens nicht zum Aktionärskreis - sollen sich nach einigen Jahren zurückziehen.