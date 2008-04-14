Schwangere Pazifistin wird Chefin von Spaniens Armee

Konservative wüten

Dass Chacon im siebenten Monat schwanger ist und somit schon bald in Mutterschutz gehen wird, will der Regierungschef als Zeichen der Normalität verstanden wissen. Schließlich müssen auch Millionen andere Spanierinnen Familie und Beruf miteinander vereinbaren. "Chacon ist das beste Beispiel dafür, dass Mutterschaft und Job sich nicht ausschließen müssen", lobte der Frauenverband Themis. Eine Militärvereinigung kritisierte die Ernennung hingegen als "Provokation" und "Verachtung" der Armee.



Auch sonst muss sich Zapatero von konservativer Seite Kritik gefallen lassen. Die oppositionelle Volkspartei (PP) forderte ihn auf, sich lieber um drängendere Probleme wie die abflauende Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit zu kümmern. Die Zeitung "El Mundo" warf ihm am Sonntag "Politmarketing" vor: "Zapatero will als großer Modernisierer in die Geschichte Spaniens eingehen. Bei der Wahl seiner Minister setzt er mehr auf Sozialpädagogik als auf deren tatsächliche Fähigkeit, die Probleme des Landes anzupacken."



Um das Engagement seiner Regierung für die Rechte der Frauen zu unterstreichen, schuf Zapatero zudem ein Gleichstellungsministerium, an dessen Spitze die 31-jährige Bibiana Aido stehen wird. Sie ist das jüngste Kabinettsmitglied in der Geschichte Spaniens. Die aus Andalusien stammende Betriebswirtin soll sich auch um das Problem der alltäglichen Gewalt gegen Frauen kümmern. Allein im Jahr 2007 wurden in Spanien insgesamt 71 Frauen von ihren Ehemännern oder Ex-Lebensgefährten umgebracht.