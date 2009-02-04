Schwarzarbeit: Hohe Strafen für Unternehmer

Mehr Rechte fürArbeitnehmer



Für Österreich bedeute das im Straf- und Verwaltungsstrafrecht kaum Anpassungen, hieß es. Aber es werde für die Arbeitgeber kostspieliger: Denn erstmals erhalten die Schwarzarbeiter zumindest minimale Rechte wie den nachträglichen Bezug des branchenüblichen Mindestlohnes für mindestens drei Monate von den Auftraggebern. Dafür werden auch Sozialversicherungsabgaben und Steuern fällig. Nur wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass das illegale Arbeitsverhältnis kürzer dauerte, muss er weniger zahlen; dieser Nachweis ist freilich nur sehr schwer zu erbringen. Auch die Rückführungskosten der Arbeitnehmer in ihre Herkunftsländer muss der ertappte Unternehmer tragen.



Sind die illegal Beschäftigten bereit, gegen ihren Arbeitgeber vor Gericht auszusagen, können sie für die Dauer des Prozesses eine begrenzte Aufenthaltsbewilligung bekommen. Deren Gewährung bleibe jedoch allein den Mitgliedsstaaten vorenthalten, erläuterte der ÖVP-Europaabgeordnete Hubert Pirker.



Nach EU-Schätzungen leben derzeit rund acht Millionen Menschen aus Nicht-EU-Staaten illegal in der EU. Für die Schwarzarbeit am anfälligsten sind das Baugewerbe, die Landwirtschaft, das Gastgewerbe und Reinigungsdienste.