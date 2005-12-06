Schwarze Liste ab 2006

"Mehr Sicherheit für die europäischen Flugpassagiere", erwartet EU-Verkehrskommissar Jacques Barrot von der Liste. Seine Beamten werden nun gemeinsam mit Luftfahrtsexperten aus den Mitgliedsstaaten gemeinsame Kriterien für die Unsicherheit von Fluglinien erarbeiten. Anhand dieser Vorgaben für ein "beträchtliches Risiko" müssen die EU-Länder innerhalb von einem Monat Listen erstellen, die die Kommission dann zusammenfasst. Bisher gab es nur nationale Verbotslisten in Frankreich, Belgien und Großbritannien.



Kein EU-Führerschein



Schon das zweite Mal in diesem Jahr ist hingegen der EU-Führerschein gescheitert. Erneut haben die Verkehrsminister von Österreich, Deutschland, Polen und Dänemark dagegen gestimmt. Vor allem am verpflichtenden Umtausch stoßen sich die Österreicher und die Deutschen. Dabei hatte die Kommission die Frist von zehn auf zwanzig Jahre verlängert. Mit der Umsetzungsfrist von etwa sechs Jahren, käme der Umtausch erstmals in 26 Jahren zum Tragen.



Doch zusätzliche Kosten, Bürokratie und Aufwand für Führerscheinbesitzer seien abzulehnen, sagte der österreichische Vizekanzler Hubert Gorbach. Man werde sehen, wie mit dem Dossier unter Österreichs EU-Präsidentschaft verfahren werde. Gar nicht, glauben Diplomaten.