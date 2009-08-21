Schwarze Schirme

Vielleicht auch die Austria, das 2:2 in Donezk ist eine gute Ausgangsposition, eventuell auch Sturm, das gegen Charkiw das bessere Team war, und möglicherweise Rapid, das gegen Aston Villa sensationell mit 1:0 gewann. Erstmals wird auch die Europa League von der Uefa zentral vermarktet, der ORF hat nicht einmal ein Angebot abgegeben, die Rechte sicherte sich Sat1-Österreich. Natürlich ist das Risiko hoch, um viel Geld einen Bewerb zu kaufen, der ohne Österreicher - im Gegensatz zur Champions League - eher ein Zuschauervertreiber ist. Doch warum wird dann nicht in andere, billigere Sportarten investiert? In Deutschland kam die Leichtathletik-WM an Quoten von Fußball-Länderspielen heran.