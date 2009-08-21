Schwarze Schirme

Der ORF hat sich auch heuer die Rechte an der Champions League gesichert. Weise Voraussicht war das eher nicht. Wenn kein Wunder passiert, wird Salzburg in der Europa League spielen.
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Vielleicht auch die Austria, das 2:2 in Donezk ist eine gute Ausgangsposition, eventuell auch Sturm, das gegen Charkiw das bessere Team war, und möglicherweise Rapid, das gegen Aston Villa sensationell mit 1:0 gewann. Erstmals wird auch die Europa League von der Uefa zentral vermarktet, der ORF hat nicht einmal ein Angebot abgegeben, die Rechte sicherte sich Sat1-Österreich. Natürlich ist das Risiko hoch, um viel Geld einen Bewerb zu kaufen, der ohne Österreicher - im Gegensatz zur Champions League - eher ein Zuschauervertreiber ist. Doch warum wird dann nicht in andere, billigere Sportarten investiert? In Deutschland kam die Leichtathletik-WM an Quoten von Fußball-Länderspielen heran.